Biden’dan Trump’a işbirliği çağrısı

Biden, Başkan Donald Trump’ın geçiş süreci için işbirliği yapmayı reddetmesi durumunda ülkede koronavirüs kaynaklı can kayıplarının artacağı uyarısında bulundu. Koronavirüs salgınının durdurulması için işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Biden, Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybettiğini kabul etmemesi için “bütünüyle sorumsuzluk” dedi. Ülke genelindeki aşı dağıtımını “devasa bir iş” olarak tanımlayan Biden, eğer kendi ekibi başkanlığın devredileceği 20 Ocak’a kadar beklemek zorunda kalırsa, aşı dağıtım programında “1,5 ay gecikme yaşanabileceğini” savundu. Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, “Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakaliriz. Zor olacak ama başarabiriz” dedi.

Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa, geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, “İşbriliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir” dedi. Küçük iş yerleri ve girişimcilirin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongre’sinin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi. Temiz enerji, elektrikli araba marketi ile milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağından bahseden Biden, ABD’de üretim yapmayan hiçbir şirket ile sözleşme yapmayacaklarını kaydetti.

Biden, ABD’li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, “Dr. Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda terettüd etmem” yanıtını verdi. Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebeninin Trump olduğunu savundu.

Avrupa Biden’la yeni başlangıç istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Le Monde, Die Zeit ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmak üzere ABD-Avrupa ilişkilerine ilişkin olarak ortak bir makale kaleme aldı. “Avrupa ve ABD’nin yeni bir transatlantik anlaşmaya ihtiyacı var” sözleriyle başlayan makalede Bakanlar, yakın ilişkilere, ortak değerlere ve menfaatlere dayalı ABD-Avrupa ortaklığının küresel değişimlere ayak uydurması amacı taşıdıklarını ifade etti. Makalede, “Ülkelerimiz Almanya ve Fransa, uluslararası ortaklıklara ve ABD ile Avrupa arasındaki dostluğa inanan seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte bu hedef doğrultusunda çalışacaktır” sözlerine yer verildi. “Onarılacak çok şey var” diyen Bakanlar, Atlantik’in her iki yakasında da yeni bir başlangıca yönelik beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekti.