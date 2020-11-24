Biden’ın Dışişleri Bakanı Blinken

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesindeki önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıkladı. Biden, Dışişleri Bakanlığı’na kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken’ı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın yardımcılarından Jake Sullivan’ı, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield’ı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne Avril Haines’i, İç Güvenlik Bakanlığı’na ise Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas’ı getireceğini söyledi. Ayrıca Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry’nin de Biden’ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacağı açıklandı.

Biden’ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yardımcısı olan 58 yaşındaki Antony Blinken, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı. Blinken’ın Senato’dan onay alıp Dışişleri Bakanı koltuğuna oturması halinde, Trump döneminde bozulan Transatlantik ilişkileri onarıp çoklu ittifaklara dayalı şekilde ABD’yi yeniden ‘lider ülke’ haline getirme politikası güdeceği öngörülüyor. Bununla birlikte Blinken yönetiminde ABD’nin Trump döneminde imzasını çektiği Paris İklim ve İran ile yapılan nükleer anlaşmalar gibi uluslararası düzeyde uzlaşıya varılan konularda tekrar masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Joe Biden’a oldukça yakın olan 43 yaşındaki Jake Sullivan da Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti. Uzun yıllar Washington’da çeşitli üst düzey görevler yapan Jake Sullivan, Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim.

Türkiye ile ilgili düşüncesi nasıl?

Antony Blinken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Türkiye’yi sık sık ziyaret etmiş bir isim. Blinken, Türk-Amerikan ilişkilerinin gerildiği 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında TBMM’yi ziyaret etmiş ve Türkiye’ye destek açıklamasında bulunmuştu. Blinken ayrıca darbe girişimi sonrasında ABD’nin Türkiye’ye yeterince sempati göstermemiş olabileceğini söyleyerek önemli bir özeleştiride bulunmuştu. Blinken, Türkiye’den daha önce ‘hayati derecede önemli NATO müttefiki’ olarak da bahsetmişti.

Bununla birlikte Blinken’in Türkiye’ye yönelik ifade özgürlüğü ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda eleştirileri olmuştu. Suriye’de Esad yönetimine karşı olan Blinken, bununla birlikte YPG’ye yardımları savunuyor. Blinken son olarak Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm çağrısını eleştirmişti.