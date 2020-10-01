MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması
ABONE OL
01.10.2020 - 16:30 | | DHA

Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Neandertaller'den miras alınan genlerin bazı ağır koronavirüs (Covid-19) vakalarında rol oynamış olabileceği belirtildi.

Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması

Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Neandertal genetiği konusunda uzman bir ekip,  daha ağır koronavirüs vakalarından bazılarıyla ilişkilendirilen DNA zincirini inceledi. Neandertaller'den yaşayan Avrupalı ve Asyalılar'a aktarıldığı bilinen DNA dizileriyle karşılaştırdı.

Kromozom 3'teki DNA zincirindeki belirli varyasyonları koronavirüs ile daha ağır hasta olma riski ile ilişkilendirdi. Max Planck Enstitüsü'nden Svante Paabo ve Hugo Zeberg Nature Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edilen makalede "Burada söz konusu riskin, Neandertallerden miras kalan ve Avrupa'daki insanların yaklaşık yüzde 16'sı, Güney Asya'daki insanların yaklaşık yüzde 50'si tarafından taşınan bir genomik segment tarafından oluştuğunu gösteriyoruz"  ifadelerini kullandı.  

Ayrıca, bugün bu gen varyantını miras alan insanların Covid-19 olmaları durumunda yapay havalandırmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

Valiyle esnaf arasında güldüren maske diyaloguKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Vali Coşkun'un pandemi kurallarına uyup uyulmadığını sorduğu bir esnaf, kendisinin uyduğunu ancak bazı kişilerin uymadığını belirterek, "Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Coşkun, gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarmasını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu

Karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Diyarbakır'da sahte diş hekimi yakalandı

Diyarbakır'da sahte diş hekimi yakalandı

Sıradaki Haber