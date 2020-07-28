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28.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Bilime göre mükemmel erkek yüzleri

Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci’nin de eserlerinde kullandığı, mükemmel yüzü simgeleyen “altın oran”a hangi ünlü erkeklerin sahip olduğu açıklandı.

Bilime göre mükemmel erkek yüzleri

Londra’da Dr. Julian de Silva’nın yaptığı listeye göre, en düzgün yüze İngiliz oyuncu Robert Pattinson (34) sahip. Listedeki ünlü yakışıklılar ve altın orana uyma yüzdeleri şöyle:

1 Robert Pattinson %92.15
2 Henry Cavill %91.64
3 Bradley Cooper %91.08
4 Brad Pitt %90.51
5 George Clooney %89.91
6 Hugh Jackman %89.64
7 David Beckham %88.96
8 Idris Elba %88.01
9 Kanye West %87.94
10 Ryan Gosling %87.48

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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