28.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Bilime göre mükemmel erkek yüzleri
Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci’nin de eserlerinde kullandığı, mükemmel yüzü simgeleyen “altın oran”a hangi ünlü erkeklerin sahip olduğu açıklandı.
Londra’da Dr. Julian de Silva’nın yaptığı listeye göre, en düzgün yüze İngiliz oyuncu Robert Pattinson (34) sahip. Listedeki ünlü yakışıklılar ve altın orana uyma yüzdeleri şöyle:
1 Robert Pattinson %92.15
2 Henry Cavill %91.64
3 Bradley Cooper %91.08
4 Brad Pitt %90.51
5 George Clooney %89.91
6 Hugh Jackman %89.64
7 David Beckham %88.96
8 Idris Elba %88.01
9 Kanye West %87.94
10 Ryan Gosling %87.48