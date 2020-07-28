Bilime göre mükemmel erkek yüzleri

Londra’da Dr. Julian de Silva’nın yaptığı listeye göre, en düzgün yüze İngiliz oyuncu Robert Pattinson (34) sahip. Listedeki ünlü yakışıklılar ve altın orana uyma yüzdeleri şöyle:

1 Robert Pattinson %92.15

2 Henry Cavill %91.64

3 Bradley Cooper %91.08

4 Brad Pitt %90.51

5 George Clooney %89.91

6 Hugh Jackman %89.64

7 David Beckham %88.96

8 Idris Elba %88.01

9 Kanye West %87.94

10 Ryan Gosling %87.48