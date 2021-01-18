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18.01.2021 - 10:01 |

Binlercesi ABD'ye ulaşmak için yollarda

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce Honduraslı, Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala Guatemala’yı geçiyor.

Binlercesi ABD'ye ulaşmak için yollarda

Yetkililere göre Cuma gününden bu yana Guatamela’ya 7-8 bin göçmen geldi. Kalabalık grup Meksika sınırına doğru ilerliyor. Meksika sınırında askerler ve polisler bu grup için konuşlandırılmış durumda.

Guatemala’da güvenlik güçleriyle göçmenler arasında zamam zaman gergin anlar yaşanıyor.

Kalabalığın Meksika’ya ulaşması durumunda dağılmaları istenecek. Meksika’nın Amerika’yla imzaladığı göçmenlik anlaşması hala yürürlükte. Meksikalı bir yetkili de kalabalığın dağıtılacağını belirtti.

Gelişmeler tam da Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ın yemin töreninden kısa süre önce gerçekleşiyor. Biden, yönetiminin ilk günlerinde kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısını gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Bu arada Meksikalı ve Orta Amerikalı yetkililer bölgede yetkisiz şekilde organize olan toplu göçleri önlemek için güvenlik önlemleri konusunda işbirliği yapıyorlar.

Guatemala, Honduras ve Meksika bu çerçevede binlerce güvenlik gücü konuşlandırmış durumda. Guatemala ordusu ise Cuma günü yüzlerce göçmeni gözaltına aldı.

Önlemlere rağmen kalabalığın son 24 saatte arttığı belirtiliyor.

Honduras’ta salgının da etkisiyle ekonomik açıdan oldukça zor günler yaşanıyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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