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24.04.2020 - 19:29 | | AA

Bir ABD savaş gemisinde daha covid-19 vakaları tespit edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Amerikan Donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Bir ABD savaş gemisinde daha covid-19 vakaları tespit edildi

 

Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda USS Kidd'deki 1 asker, St. Antonio'daki (California) bir sağlık tesisine nakledildi. Maalesef Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Donanma, Kidd gemisine bir sağlık ekibini sevk etti. Başka vakalar da var ama şu anda sayıları elimde değil." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hoffman, destroyerin dezenfekte edilmek üzere hızlı bir şekilde limana döneceğini aktardı.

ABD Donanması ise yaptığı açıklamada, gemide şimdilik 18 vakanın tespit edildiğini bildirdi.

USS Kidd destroyeri, geçen haftalarda Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için yapılan sevkiyat kapsamında ABD'nin güney açıklarına gönderilmişti.

Daha önce ABD'nin Nimmitz, Reagan ve Roosevelt uçak gemilerinde de Kovid-19 vakaları ortaya çıkmıştı.

ABD ordusu, hastane gemisini New York'tan çekiyor

Jonathan Hoffman, donanmanın geçen ay Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında New York'a sevk ettiği "USNS Comfort" hastane gemisini bu ay sonunda geri çekeceklerini bildirdi.

Gemideki doktorların şu anda tedavi gören 38 hastayı taburcu etmeye çalıştığını belirten Hoffman, geminin bakım için Norfolk'taki donanma üssüne gönderileceğini kaydetti.

ABD ordusundaki Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 213'e yükseldi

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, 3 bin 919'u asker, 1057'si sivil personel, 423'ü sözleşmeli personel ve 814'ü asker ailelerinin bireyleri olmak üzere ordudaki Kovid-19 vaka sayısının toplam 6 bin 213'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 26'ya çıktığı kaydedildi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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