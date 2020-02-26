MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bir dönem kapandı
ABONE OL
26.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bir dönem kapandı

Mısır’ı 30 yıl yönettikten sonra ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan halk hareketi sürecinde devrilen Mısır eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti

Bir dönem kapandı

Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mübarek’in oğlu Ala, bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928’de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın öldürüldüğü suikast esnasında yanında oturan eski hava kuvvetleri komutanı, kıl payı hayatta kalmıştı. Yaşanan olayın ardından 1981’de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, 1981-2011 yılları arasında 30 yıl Mısır’ı yönetti. 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi. Mübarek ülkede sert bir rejim kurarken, bu durumu ‘İslamcı terör faaliyetleriyle’ mücadeleye bağlıyordu.

Suçlamalar düştü

2011 yılında Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin halk ayaklanmasıyla devrilmesinden sonra ilk ciddi protestolar başladı. Mübarek, “Arap Baharı” adı verilen süreçte, 18 gün süren protesto gösterilerinin ardından, Şubat 2011’de görevini yardımcısı Ömer Süleyman’a devrederek istifa etti.
İsyanlar sırasında göstericileri öldürme emri vermek suçlamasıyla yargılanan Mübarek, önce müebbet hapse mahkûm edildi. 2013’te gerçekleşen askeri darbe sonrası hakkındaki suçlamaların bir kısmı düştü.

Mübarek 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra, Mısır Temyiz Mahkemesi tarafından suçsuz bulunmuş ve 2017’de tahliye edilmişti.

Bir dönem kapandı


Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Parviz Abdullayev nereli, kimdir? Survivor Parviz'in hayatı

Survivor Parviz Abdullayev nereli, kimdir? Survivor Parviz'in hayatı

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber