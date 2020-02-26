Bir dönem kapandı

Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mübarek’in oğlu Ala, bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.



Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928’de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın öldürüldüğü suikast esnasında yanında oturan eski hava kuvvetleri komutanı, kıl payı hayatta kalmıştı. Yaşanan olayın ardından 1981’de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, 1981-2011 yılları arasında 30 yıl Mısır’ı yönetti. 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi. Mübarek ülkede sert bir rejim kurarken, bu durumu ‘İslamcı terör faaliyetleriyle’ mücadeleye bağlıyordu.



Suçlamalar düştü



2011 yılında Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin halk ayaklanmasıyla devrilmesinden sonra ilk ciddi protestolar başladı. Mübarek, “Arap Baharı” adı verilen süreçte, 18 gün süren protesto gösterilerinin ardından, Şubat 2011’de görevini yardımcısı Ömer Süleyman’a devrederek istifa etti.

İsyanlar sırasında göstericileri öldürme emri vermek suçlamasıyla yargılanan Mübarek, önce müebbet hapse mahkûm edildi. 2013’te gerçekleşen askeri darbe sonrası hakkındaki suçlamaların bir kısmı düştü.



Mübarek 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra, Mısır Temyiz Mahkemesi tarafından suçsuz bulunmuş ve 2017’de tahliye edilmişti.







