Bir günde ‘dev’ler listesinde

ABD’li 36 yaşındaki ünlü girişimci Mark Zuckerberg, dünya çapında sosyal medyaya olan büyük ilgi sayesinde her geçen gün servetine servet katıyor. Mark Zuckerberg’in kurucusu olduğu Facebook, geçen çarşamba TikTok’a rakip olacak bir uygulama çıkardı. Facebook’un sahibi olduğu Instagram üzerinden kullanılabilecek “Reels” adlı uygulamanın tanıtılmasından sonra şirketin hisseleri geçen perşembe günü yüzde 6 oranında yükseldi. Sosyal medya devi Facebook’un hisselerinin bir günde yüzde 6 değer kazanmasıyla, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel serveti de 100 milyar doları aştı.

Salgın yaradı!

Mark Zuckerberg hisselerinin değer kazanmasıyla Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in ardından serveti 100 milyar doları aşan zenginler arasına katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde insanların internetten alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi, daha fazla online içerik izlemesiyle Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırdı. Zuckerberg’in kişisel serveti bu yıl 22 milyar dolar arttı. Dünyanın en zengin kişisi Bezos’un servetinin ise 75 milyar dolar arttığı belirtiliyor.