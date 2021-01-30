Bir parça daha koptu

Uydu görüntüleri, bölünen iki dev parçanın, birlikte Güney Georgia’nın 135 kilometre kadar güneydoğusunda sürüklendiğini gösteriyor. Şu anda birlikte hareket eden iki bloğun yakında birbirlerinden ayrılması bekleniyor. A68A Temmuz 2017’de Larsen C Kıta Sahanlığı’ndan koptuğunda 5800 km kare büyüklüğündeydi. Geçen hafta yapılan ölçümlerde buzdağının büyüklüğünün 2450 km kareye indiği görüldü. Buzdağından kopan parçalardan dördü, Güney Georgia Adası’na 60 km kadar yaklaştı. Buzdağına A68a ismini ABD Ulusal Buz Merkezi vermişti. Ana kütlenin adı değişmezken, kopan her parça ya da “yavru buzdağları” yeni bir harfle adlandırılıyor. Bölünen son kütlenin adı A68g.

Penguenler kurtuldu

Buzdağının Güney Georgia Adası’na çarparak karaya oturması halinde bölgedeki penguenler ve fokların besin kaynaklarına ulaşma yollarının kapanacağından endişe ediliyordu. Buzdağındaki yeni bölünmeyle bu tehlikenin büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor. Adada 7 milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve 2 milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.