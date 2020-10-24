Bir yazarın dramı

90’lı yılların az tanınan İngiliz kadın polisiye yazarı Harriet Hicks, İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki evinde yaşıyordu. Ancak Harriet Hicks 2006 yılında aniden ortadan kayboldu ve bulunamadı. Yazara ne olduğu hâlâ bilinmiyor. Kayıp dosyası tozlu raflara kaldırılan ve şimdiye kadar akıbetiyle pek kimsenin de ilgilenmediği Harriet Hicks, bu günlerde bir polisiye olayla gündeme geldi. Youtube’de video yayımlayan “Lost Adventures” (Kayıp Maceralar) adlı gruba gelen bir mesajda, bir “edebiyat madeni” olan gizemli bir evden bahsediliyordu. Bunun üzerine harekete geçen İngiliz polisi, kapısı kilitli olmayan bu eve gitti.



Polisler, tavana kadar kitaplarla ve dosyalarla dolu olan bir ev ile karşılaştı. Evin kayıp yazar Harriet Hicks’e ait olduğu belirlendi. Ekip, Hicks’in evinde satılmayıp elde kalmış onlarca kitabını, satılmak için mühürlenmiş çok sayıda romanını, notlarını, günlüklerini ve aile fotoğraflarını buldu. Harriet Hicks’in kaybolmasından sonra ikinci el kitaplarının tanesinin 30 sterline (312 TL) satıldığını belirleyen yetkililer, “Yazarın evinde binlerce kitabı bulunuyor, daha fazla hasar görmeden bu edebiyat madenini kurtarmak lazım” diye konuştu.



2006 yılında son kitabını yayımladıktan sonra kayıplara karışan Hicks’e ne olduğu sorusu, cevabını arıyor.