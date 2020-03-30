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30.03.2020 - 19:56 | | AA

Birleşmiş Milletler'in 100 çalışanında corona virüs tespit edildi

Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in 100 çalışanında corona virüs tespit edildi

 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 168'e ulaştıSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
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