30.03.2020 - 19:56 | | AA
Birleşmiş Milletler'in 100 çalışanında corona virüs tespit edildi
Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 168'e ulaştıSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.