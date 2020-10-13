MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bişkek’te yeniden OHAL ilan edildi...
ABONE OL
13.10.2020 - 07:00 |

Bişkek’te yeniden OHAL ilan edildi...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un, kitlesel olaylar nedeniyle can ve mala olası saldırıların önlenmesi amacıyla başkent Bişkek’te yeniden Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettiği bildirildi.

Bişkek’te yeniden OHAL ilan edildi...

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ceenbekov’un daha önce ilan ettiği ve parlamento tarafından onaylanmayan OHAL kararının yeniden imzalandığı aktarıldı. Yeni OHAL 19 Ekim’e kadar geçerli olacak, 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı
uygulanacak.

Ülkede 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından barajı aşamadığı belirtilen 12 siyasi partinin taraftarlarının başlattığı gösteriler, yüzlerce kişinin yaralanmasına, bir kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Göstericiler Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasınının yanı sıra pek çok resmi binayı işgal etmişti. Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerler şehrin giriş ve çıkışlarında, polis de şehir içinde sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandıKütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

Sıradaki Haber