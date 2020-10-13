Bişkek’te yeniden OHAL ilan edildi...

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ceenbekov’un daha önce ilan ettiği ve parlamento tarafından onaylanmayan OHAL kararının yeniden imzalandığı aktarıldı. Yeni OHAL 19 Ekim’e kadar geçerli olacak, 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı

uygulanacak.

Ülkede 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından barajı aşamadığı belirtilen 12 siyasi partinin taraftarlarının başlattığı gösteriler, yüzlerce kişinin yaralanmasına, bir kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Göstericiler Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasınının yanı sıra pek çok resmi binayı işgal etmişti. Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerler şehrin giriş ve çıkışlarında, polis de şehir içinde sıkı denetimlerini sürdürüyor.