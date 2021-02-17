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17.02.2021 - 02:22 | | AA

Blinken, Irak Başbakanı Kazimi ile Erbil saldırısını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanına yönelik saldırıdan dolayı hissettiği öfkesini dile getirdiği bildirildi.

Blinken, Irak Başbakanı Kazimi ile Erbil saldırısını görüştü

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Blinken'ın saldırıda ölen sözleşmeli personelin ailesine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Price, "Bakan, dün Erbil'e yönelik çok sayıda roket saldırısına yönelik öfkesini dile getirdi." açıklamasında bulundu.

Blinken'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşmesine ilişkin de Kazımi'ye bilgi verdiğini belirten Price, ABD'li bakanın, Irak merkezi hükümetine şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele için IKBY ile yakın çalışması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Sözcü Price, "İkili, dünkü saldırıların sorumluları tespit edilip onlardan hesap sorulması için sarf edilen çabaları ve Irak'ın, DEAŞ ile mücadele etmek üzere Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede bulunan ABD ve Koalisyon personelinin koruması konusundaki sorumluluk ve bağlılığını da ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran'a grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

 

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