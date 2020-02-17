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17.02.2020 - 18:45 | | AA

BM Genel Sekreteri Guterres'den o askerlere övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın BM Barış Gücü birliklerine verdiği katkıya değinerek, "Kahraman 157 Pakistan askeri, polisi ve sivil personeli, savunmasız insanları korumak için BM bayrağı altında canlarını feda etti. Onların iş arkadaşı olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'den o askerlere övgü

 

Guterres, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da, başkent İslamabad'daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen "BM Barış Gücü Operasyonlarında Pakistan'ın Rolü" konferansında konuştu.

Barış ve güvenliğin tesadüf olmadığını belirten Guterres, "Barış, zor kararların sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Pakistan'ın bölgesel ve küresel barışın sağlanması için çaba sarf eden, bu alandaki çalışmalara kesintisiz katkı veren güvenilir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Pakistan'ın 1960'lardan beri 23 ülkede 41 BM Barış Gücü operasyonuna 150 binden fazla askerle katıldığını kaydeden Guterres, "Kahraman 157 Pakistan askeri, polisi ve sivil personeli, savunmasız insanları korumak için BM bayrağı altında canlarını feda etti. Onların iş arkadaşı olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, dünyanın mültecilere kapılarını kapattığı bir dönemde Pakistan'ın Afgan mülteciler başta olmak üzere birçok sığınmacıya kapısını açtığını hatırlatarak, "Pakistan, Afganlara kapısını açtığı gibi Afganistan'da barışın sağlanması için de çaba sarf ediyor." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, konuşmasının ardından Barış Gücü fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

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