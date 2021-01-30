BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

Konsey, UNFICYP'in görev süresini, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma kararı aldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.