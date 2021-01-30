30.01.2021 - 00:35 | | AA
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.
Konsey, UNFICYP'in görev süresini, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma kararı aldı.
BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.