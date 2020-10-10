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10.10.2020 - 07:00 |

BM Güvenlik Konseyi’nden ‘Maraş’ çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC’ye bu karardan geri adım atması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nden ‘Maraş’ çağrısı

BMGK, KKTC’nin kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüştü. Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş’ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim’de Ankara’da kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada’da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor” denildi.

Ankara’dan yanıt

BMGK’nın çağrısının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, “Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol  açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir” ifadeleri kullanıldı.

 

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