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Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun geÃ§ici yÃ¶netimi belirlemesinden memnuniyet duyan BMGK, 24 AralÄ±k'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlere kadar geÃ§ici yÃ¶netime hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yeni kapsayÄ±cÄ± bir hÃ¼kÃ¼met oluÅŸturmasÄ± ve kapsamlÄ± bir ulusal uzlaÅŸma sÃ¼reci baÅŸlatmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

Libya'daki tÃ¼m taraflara 23 Ekim 2020'de varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na uyulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulunan BMGK, tÃ¼m yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin ve paralÄ± askerlerin gecikmesizin Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.Â

Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da yapan Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise Libya'ya gÃ¶nderilecek ateÅŸkes denetleme mekanizmasÄ±nÄ±n gÃ¶revleri ve boyutu ile ilgili Ã¶nerileri beklediÄŸini bildirdi.Â

BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) Ã¼yelerinin oylamasÄ± sonucunda, 24 AralÄ±k 2021'de yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlere kadar BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Muhammed Menfi, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa da Abdulhamid Dibeybe seÃ§ildi.