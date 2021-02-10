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10.02.2021 - 01:14 | | AA

BM, Libya'da yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Libya'da seÃ§imlere kadar Ã¼lkeyi yÃ¶netecek yeni geÃ§ici yÃ¶netimin belirlenmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±. BM GÃ¼venlik Konseyi, yaptÄ±ÄŸÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, Libya'da geÃ§ici yeni yÃ¶netimin belirlenmesinin ''siyasi sÃ¼reÃ§te Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±'' olduÄŸunu bildirdi.Â

BM, Libya'da yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

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Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun geÃ§ici yÃ¶netimi belirlemesinden memnuniyet duyan BMGK, 24 AralÄ±k'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlere kadar geÃ§ici yÃ¶netime hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yeni kapsayÄ±cÄ± bir hÃ¼kÃ¼met oluÅŸturmasÄ± ve kapsamlÄ± bir ulusal uzlaÅŸma sÃ¼reci baÅŸlatmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â 

Libya'daki tÃ¼m taraflara 23 Ekim 2020'de varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na uyulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulunan BMGK, tÃ¼m yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin ve paralÄ± askerlerin gecikmesizin Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.Â 

Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± da yapan Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise Libya'ya gÃ¶nderilecek ateÅŸkes denetleme mekanizmasÄ±nÄ±n gÃ¶revleri ve boyutu ile ilgili Ã¶nerileri beklediÄŸini bildirdi.Â 

BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) Ã¼yelerinin oylamasÄ± sonucunda, 24 AralÄ±k 2021'de yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlere kadar BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Muhammed Menfi, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa da Abdulhamid Dibeybe seÃ§ildi.

100 erkeÄŸi 'jigolo yapma' vaadiyle dolandÄ±ran ÅŸüphelilerden 28' tutuklandÄ±BalÄ±kesir'de 100 erkeÄŸi jigolo yapma vaadiyle dolandÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 10'u kadÄ±n 49 ÅŸüpheli adliyeye sevk edildi. 8 kiÅŸi savcÄ±lÄ±k sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, mahkemeye sevk edilen 41 ÅŸüpheliden 28 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, 13 kiÅŸi hakkÄ±nda ise adli kontrol kararÄ± verildi.
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