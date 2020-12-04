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04.12.2020 - 19:49 | | AA

BM uyardı: 150 kilometre yol katedebiliyorlar! İkinci istila geliyor...

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ülkesi Kenya'da bir hafta içinde ikinci bir çekirge istilasının yaşanabileceği uyarısı yaptı.

BM uyardı: 150 kilometre yol katedebiliyorlar! İkinci istila geliyor...

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada, çekirge sürülerinin Etiyopya ve Somali'den gelebileceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Kenya'da bir hafta içinde ikinci bir çekirge istilası bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kenya Entomoloji Derneği Başkanı Dr. Kasina Muo ise çöl çekirgelerinin Kenya'da ilk olarak 2019'un Aralık ayında görüldüğü bilgisini paylaştı. Mou, "Somali ve Etiyopya'da yumurtlayan çekirgeler, önümüzdeki günlerde Kenya'yı işgal etmeye başlayacaklar." dedi.

Çekirge sürülerinin ocak ayına kadar ülkede etkili olması bekleniyor.

Çekirgeler yerel halkta paniğe yol açıyor

Doğu Afrika'da her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe neden oluyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

 

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