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12.02.2021 - 01:27 | | AA

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Suudi Arabistan ziyaretinde siyasi süreci görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan'a ziyaretinde Yemen'deki siyasi süreci görüştü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a iki günlük ziyaretinin ardından açıklama yapan Griffiths, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mübarek ve ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldiğini belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Suudi Arabistan ziyaretinde siyasi süreci görüştü

 

Ziyareti sırasında yetkililerle Marib'deki çatışmalar ve siyasi sürecin yeniden başlatılmasını ele aldıklarını ifade eden Griffiths, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yakıt sıkıntısı, insani ve ekonomik durumu da görüştükleri kaydetti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. 

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. 

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. 

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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