BM'den Arakanlı Müslüman mülteciler için 877 milyon dolarlık yardım çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, "2020 Ortak Yardım Planı'na" ilişkin bilgin verildi.

Açıklamada, yardım çağrısıyla 855 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteci ile onları ağırlayan 444 binden fazla Bangladeşlinin ihtiyaçlarını karşılayacak 877 milyon doların toplanmasının amaçlandığı belirtildi.

Hedeflenen mali yardımın yüzde 55'inin acil gıda, barınma, temiz su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara ayrılmasının, yaklaşık 29'unun yalnızca gıdaya harcanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Ayrıca sağlık, korunma, eğitim, site yönetimi, enerji ve çevre gibi konuların Arakanlı Müslüman mültecilerin güvenliği ve yöre halkının refahı için önemli konular arasında yer almayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Bangladeş hükümeti ve vatandaşlarının Arakanlı Müslüman mültecileri ağırlama konusunda mükemmel bir dayanışma sergiledikleri de kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2020 Ortak Müdahale Planı'nın desteklenmesinin, Arakanlı Müslüman mültecilerin refahı ve yurtlarına geri dönebilmeleri için çok önemli olduğuna işaret etti.