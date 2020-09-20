BM’den Belarus araştırması kararı

BM İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) 45’inci oturumu, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde sürüyor. AB’nin desteğiyle 14 Eylül’de kabul edilen, “Belarus’taki insan hakları durumuna ilişkin acil oturum” büyük tartışmalara neden oldu. Almanya’nın AB adına sunduğu tasarının “muhteviyatının” değiştirilmesine ilişkin sunulan 17 tasarı Konsey’de reddedildi. Gergin geçen oturumda, AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Belarus’ta göstericilere karşı hükümetin tutumunu kınadı. İngiltere ise bu ülkeye yapılacak yaptırımları destekleyeceğini bildirdi.



Tasarının sahibi Almanya’nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Freiherr von Ungern-Sternberg ise “9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrasında Belarus’ta insan hakları durumunda ciddi bir kötüleşme oldu” dedi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de, Konsey’in “acil oturum” düzenlemesine destek vererek, “Konsey, Belarus’taki son olayları tam zamanında değerlendiriyor” ifadesini kullandı. Belarus’ ve Rusya ise, buna tepki gösterdi.



Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da “acil oturum”da söz aldı ve “Belarus halkını gerçek dost olarak görüyoruz. Tüm ülkenin refahına önem veriyoruz... Geçmişte olduğu gibi bugün de Belarus’ta siyasi ve ekonomik istikrarın korunmasının tüm ülkelerin en büyük hedefi olması gerekir” vurgusu yaptı.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada Belarus’taki insan hakları durumunun araştırılmasına yönündeki tasarı, 2 “Hayır” ve 22 çekimser oya karşı 23 “Evet” oyuyla kabul edildi.