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26.01.2021 - 21:49 | | AA

BM'den İsrail'e Kovid-19 aşısı konusunda Filistin'e destek vermesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama kampanyası başlatan İsrail'e aşı konusunda Filistin'i desteklemesi çağrısında bulundu.

BM'den İsrail'e Kovid-19 aşısı konusunda Filistin'e destek vermesi çağrısı

 

Göreve yeni gelen Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği ilk brifingde, salgının kontrol altına alınabilmesi için İsrail ve Filistin hükümetlerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemeye yönelik ortak çabalar sayesinde aktif vaka sayısı azalsa da salgının Gazze'deki bilançosunun yüksek olduğuna dikkati çeken Wennesland, Kovid-19 karşı geniş çaplı aşılama kampanyası başlatan İsrail'e aşı konusunda Filistin'e destek vermesi çağrısı yaptı.

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