MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM'den 'Libya tehlikede' uyarısı
ABONE OL
13.05.2020 - 20:02 | | AA

BM'den 'Libya tehlikede' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ve ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların devam ettiği ve tüm ülke nüfusun sağlık ve güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

BM'den 'Libya tehlikede' uyarısı

 

BM'ye bağlı 7 örgüt OCHA, BMMYK, UNICEF, UNFPA, WFP, DSÖ ve IOM tarafından yapılan ortak açıklamada, Libya'da devam eden çatışmaların ve salgının büyük tehdit teşkil ettiğine dikkati çekildi.

Ateşkes çağrılarına rağmen, çatışmaların durmadığı ve insani erişimin engellendiği belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 3 bin 200'den fazla göçmenin deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

En az 15 hastanenin çatışmalarda zarar gördüğüne ve hastanelere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, salgının başlamasıyla sağlık sistemi üzerindeki baskının daha da arttığı ve ülkedeki en savunmasız insanlar için büyük tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Libya'da 64 kişide Kovid-19 görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ''Salgının halk arasında yayıldığı görülüyor ve büyüme riski çok yüksek.'' ifadesi kullanıldı.

Ülkede gıda güvenliğinin de olmadığı ve temel gıdaların fiyatlarının iki katına çıktığı aktarılan açıklamada, kasıtlı olarak hedef alınan hayati derecede önemli su kaynaklarının korunması ve ateşkes çağrısında bulunuldu.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Adıyaman'da kovalamacaAdıyaman’da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü O.Y., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü O.Y.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için ek genelge! YKS'ye girecek öğrenciler için açık olacak

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için ek genelge! YKS'ye girecek öğrenciler için açık olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Her Şey Seninle Güzel filmi nerede, kaç yılında ne zaman çekildi?

Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Her Şey Seninle Güzel filmi nerede, kaç yılında ne zaman çekildi?

Sıradaki Haber