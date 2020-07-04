‘BMGK ikiyüzlü’

Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya eski özel temsilcisi Ghassan Salame, Libya konusundaki tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ağır suçlamalarda bulundu. Associated Press’in, Salame’nin bir mülakatına dayandırdığı habere göre, eski özel temsilci, özellikle Libya’ya gönderilen silahlar ve ambargo konusunda BMGK’yı ikiyüzlülükle suçladı.



BMGK’nın, Libya’da barış çabalarını baltaladığını savunan Salame, Konsey’de çoğunluğun, Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirip meşru hükümeti devirmek için geçen yıl taarruz başlatan Halife Hafter’i desteklediğini söyledi. Mart ayında stres kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Salame, “Konsey’in büyük çoğunluğu sizi sırtınızdan bıçaklıyor. Çünkü Hafter’in Trablus’a saldırdığı gün çoğu onu destekledi, diğer yanda Libyalılar sizi (kendisini) Hafter’i durdurmadığınız için eleştiriyor” dedi.



Ocak ayında Berlin’de düzenlenen Uluslararası Libya Konferansında ilgili ülkelerin devlet ve hükümet başkanları BM’nin Libya için uyguladığı silah ambargosuna riayet edilmesi, çatışan taraflara desteğin durdurulması ve kalıcı barış için taahütte bulunmuştu. Salame, bu taahhütleri “ikiyüzlülük” olarak nitelendirerek “Berlin Konferansı’nın ertesi günü masamda Libya topraklarına Güvenlik Konseyi üye ülkelerince gönderilen silahların, paralı askerlerin, uçakların fotoğrafları duruyordu” diye konuştu.



BMGK’nın ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin olmak üzere veto yetkisine sahip 5 daimi üyesi bulunuyor. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Türkiye, İtalya ve Katar desteklerken, Tobruk hükümeti ve Hafter, Rusya, Fransa, Mısır ve BAE tarafından destekleniyor.



Lavrov, Salih ile görüştü

Bu arada Rusya’nın Libya konusundaki siyasi girişimleri de sürüyor. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter yanlısı Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü. Libya’nın parçalandığını ve 2011’de NATO devletlerinin “askeri macerasının” sonuçlarından hala kurtulamadığını belirten Lavrov, “Libya’daki anlaşmazlıklar askeri çözüm ile değil Libyalılar tarafından siyasi yöntemlerle müzakere masasında çözülebilir ve çözülmelidir” dedi.

Hafter’in yerine getirilmek istenen Akile Salih’in, ülkede siyasi çözüme ulaşmak için öne sürdüğü girişimi desteklediklerini vurgulayan Lavrov, “Acilen çatışmaların durdurulması, sonucunda Libya’nın üç tarihi bölgesinin temsilcilerinin eşit olarak temsil edildiği yeni yönetim organının formüle edilmesi gereken siyasi diyaloğun başlamasını destekliyoruz” ifadesini kullandı.



Öte yandan Rusya’nın Libya büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesi konusunda karar aldıklarını belirten Lavrov, büyükelçiliğin şimdilik geçici olarak Tunus’ta faaliyet göstereceğini ifade etti.



ABD’den Hafter’e uyarı



ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak, Çarşamba günü ABD’li bir heyet ve Halife Hafter temsilcilerinin video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD yönetiminin, Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.