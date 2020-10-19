MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bomba iddia! ABD ile Suriye arasında sıcak temas
ABONE OL
19.10.2020 - 03:24 | | AA

Bomba iddia! ABD ile Suriye arasında sıcak temas

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği öne sürüldü.

Bomba iddia! ABD ile Suriye arasında sıcak temas

 

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Patel, Şam ziyareti esnasında Esad rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha Esad rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılıyor.

Trump'ın Esad'e mektup yazdığı iddiası

Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esad'e gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti.

Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu Suriye rejimiyle çok fazla yol alınamadığını kaydetti.

ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esad rejiminin eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinde baygın olarak bulundu! Hemen hastaneye kaldırıldı

Evinde baygın olarak bulundu! Hemen hastaneye kaldırıldı

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Son dakika: Antalya'da yeni koronavirüs kararları

Son dakika: Antalya'da yeni koronavirüs kararları

Sıradaki Haber