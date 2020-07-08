‘Bombalayan uçaklar Hafter’in olamaz’

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne yönelik hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatiyye Üssü’nün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter’in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil” dedi. Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte’deki El-Kardabiye Üssü’ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı. Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya’daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi. Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlenmişti.

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Halife Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyi ve Terhune’de savaş suçu işleyip işlemediğini incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndereceğini açıkladı.