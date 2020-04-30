Boris ile Carrie çiftinin oğlu oldu

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu. Bebek beklediklerini şubat ayında kamuoyuna duyuran Johnson, 6. kez baba olurken, nişanlısı ilk kez anne oldu. Johnson, aynı zamanda İngiliz siyasetinde evli değilken babalığı tadan ilk başbakan olurken, yakın tarihte David Cameron’ın kızı ve Tony Blair’in oğlu da başbakanlıkları sırasında dünyaya gelmişti.