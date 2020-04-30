30.04.2020 - 07:00 | | Nevsal ELEVLİ Londra
Boris ile Carrie çiftinin oğlu oldu
Dünya genelinde koronavirüse yakalanan ilk siyasi lider olan ve 22 gün süren tedavisinin ardından Pazartesi günü görevine dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds, dün bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini açıklandı.
Nevsal ELEVLİ Londra
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu. Bebek beklediklerini şubat ayında kamuoyuna duyuran Johnson, 6. kez baba olurken, nişanlısı ilk kez anne oldu. Johnson, aynı zamanda İngiliz siyasetinde evli değilken babalığı tadan ilk başbakan olurken, yakın tarihte David Cameron’ın kızı ve Tony Blair’in oğlu da başbakanlıkları sırasında dünyaya gelmişti.