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HaberlerDünya Haberleri Boris Johnson olduğu iddia edilmişti, 94 yaşındaki adam çıktı!
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11.04.2020 - 04:49 | | İHA

Boris Johnson olduğu iddia edilmişti, 94 yaşındaki adam çıktı!

Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendiği iddia edilmişti. Ancak bu görüntünün, 9 Nisan 2020 tarihinde paylaşılmış bir videodan alındığı ve Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 94 yaşındaki Dennis Palmer'ı gösterdiği ortaya çıktı.

Boris Johnson olduğu iddia edilmişti, 94 yaşındaki adam çıktı!

Corona virüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesi'nden tedavisi tamamlanan Johnson'ın durumunun iyiye gittiği ve taburcu edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anların kameralara yansıdığı ve ilk kez görüntülendiği ileri sürülmüştü. Ancak İHA tarafından paylaşılan görütünün, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Teyit.org'un aktardığına göre Boris Johnson'a ait olduğu iddia edilen görüntü, 9 Nisan 2020 tarihine ait bir videodan alınmış. Barnet Hastanesi’ne ait Royal Free London hesabından paylaşılan görüntüde, sedyedeki kişi ise, Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 94 yaşındaki Dennis Palmer.

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