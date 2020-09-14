Boris Johnson'ın oğlu için düzenlediği gizli vaftiz törenine tepki

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısında artış görülen İngiltere'de düğün, dini tören etkinliklerine getirilen kısıtlamalara rağmen, Başbakan Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'nin, oğulları Wilfred için hafta sonu koronavirüse (Covid-19) rağmen kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlemesi tepkilere neden oldu.

"KISITLAMA VARKEN, NEDEN TÖREN DÜZENLİYOR"

Johnson'ın oğlu Wilfred’in vaftiz törenine aile dostlarının ve aile üyelerinin katıldığı ifade eden İngiliz basını, konuya ilişkin Başbakanlık konutu Downing Street’ten konuya ilişkin açıklama yapılmadığı belirtildi. İngiliz medyası Johson'un vaftiz törenine katılmasının ardından bir çok vatandaşın "Kısıtlama varken, Başbakan neden vaftiz töreni düzenliyor?" ifadeler ile tepki gösterdiğini yazdı.

"ÇOK ÖZEL BİR ANDI, RESİM PAYLAŞMADILAR"

Yerel medyaya konuşan törene katılan bir bir kaynak ise , “Boris ve Carrie’nin bu yıl yaşadığı o kadar şeyden sonra Wilfred’i vaftiz etmek çok özel bir andı. Bu anı az sayıda insanla paylaştılar. Tören, birçok gözyaşı ve kahkaha ile sade ve güzeldi. Çok özel bir an olduğu için fotoğraf yayınlamayı planlamıyorlar” dedi. Öte yandan, Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds bebekleri Wilfrred, 29 Nisan'da dünyaya gelmişti.