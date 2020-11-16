Bosna Hersek'in Travnik ÅŸehrinde seçimi, Kovid-19 nedeniyle ölen aday kazandÄ±
Bosna Hersek'te dÃ¼n yapÄ±lan yerel seÃ§imlerde, Ã¼lkenin orta kesimindeki Travnik ÅŸehrinde belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, seÃ§im gÃ¼nÃ¼ yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden Mirsad Peco kazandÄ±.Â
Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Travnik'teki belediye baÅŸkan adayÄ± Peco'nun seÃ§imi kazandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â
SDA Genel BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Travnik'te belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan SDA adayÄ± Peco'nun sabah hayatÄ±nÄ± kaybetmesi nedeniyle muhtemelen burada seÃ§imlerin yenileneceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r aÄŸÄ±r olan Peco, dÃ¼n sabah hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Peco'nun Ã¶lÃ¼m haberinin henÃ¼z erken saatlerde aÃ§Ä±klanmasÄ±na raÄŸmen Travnikli seÃ§menlerin bu adaya oy vermesi dikkati Ã§ekti.Â
Ã–te yandan, Merkez SeÃ§im Kurulu (CIK), ilk kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bu sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± durum karÅŸÄ±sÄ±nda nasÄ±l bir adÄ±m atÄ±lacaÄŸÄ± hususunda henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.Â
Bu arada, Mostar dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m ÅŸehirlerde yapÄ±lan yerel seÃ§imlerde katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼zde 50 civarÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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