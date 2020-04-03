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03.04.2020 - 15:44 | | DHA

Böyle basıldılar! Corona virüsü partisine operasyon...

Corona virüsü salgınını önlemeye yönelik "evde kal", "sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken, bir çok ülkede corona virüsü partileri düzenleniyor. Tayland’da bir evde uyuşturucu partisi yapan 9’u yabancı 14 kişi gözaltına alındı. Ülkede Covid-19 nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edilmişti.

Böyle basıldılar! Corona virüsü partisine operasyon...

Tayland'ın Chiang Rai şehrinde bir evde koronavirüs partisi düzenlendiği belirtildi. Tayland medyasının haberine göre corona virüsü partisinde uyuşturucu madde kullanan 9’u yabancı, 5’i Tayland asıllı 14 kişi gözaltına alındı.

Corona virüsü nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Tayland’da gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu bulundurduğu belirtildi. Partinin düzenlendiği apartman sakinlerinin "gürültü var, rahatsız oluyoruz" ihbarını değerlendiren polis adrese operasyon düzenledi.

Baskın sırasında polis 3 İngiliz, bir Avustralyalı, bir ABD, 4 Ukrayna ve 5 Taylan uyruklu vatandaşının uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Partide bulunan 14 kişinin mahkemeye çıkarılabileceğini söyleyen polis şefi Aekanit Danpitaksars, "Sosyal mesafe kuralına uymayarak küçük bir alanda kalabalık grup halinde bulunmak, uyuşturucu bulundurmak ve olağanüstü hal kurallarını ihlal etmekle suçlanacaklar" ifadelerini kullandı.

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