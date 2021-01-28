MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Böyle giderse yok olacaklar! 50 yılda yüzde 71 azalma...
ABONE OL
28.01.2021 - 04:02 | | AA

Böyle giderse yok olacaklar! 50 yılda yüzde 71 azalma...

Okyanuslarda bulunan köpek balığı ve vatoz popülasyonunda son 50 yılda yüzde 71 azalma görüldüğü belirtildi.

Böyle giderse yok olacaklar! 50 yılda yüzde 71 azalma...

Ünlü gezi ve doğa dergisi National Geographic’de yer alan makalede, aşırı avlanma nedeniyle açık denizlerdeki birçok canlı çeşidinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.

Kanada Simon Fraser Üniversitesinden bilim insanları Nicholas Dulvy ve Nathan Pacoureau tarafından kaleme alınan makalede, okyanuslarda yaşayan 31 köpek balığı ve vatoz türünün incelendiği kaydedildi.

Makalede, söz konusu türlerin popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 71 azalma tespit edildiğinin altı çizilerek bu canlıların mevcut hızda yok olmasının devam etmesi halinde 10 ila 20 yılda tamamen tükenebileceği uyarısı yapıldı.

1970’ten beri balıkçılığın 18 kat arttığına dikkat çekilen makalede, ekolojik dengenin korunması, türlerin geri kazanımı ve sürdürülebilir bir balıkçılık için devletlerin katı düzenlemeler yapması gerektiği çağrısında bulunuldu.

 

Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendiBartın Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Son dakika... Arzu Aygün 42 gündür aranıyordu! Korkunç itiraf geldi

Son dakika... Arzu Aygün 42 gündür aranıyordu! Korkunç itiraf geldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet