MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
ABONE OL
08.01.2021 - 01:30 | | AA

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1524 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bin 498'e, 87 bin 843 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 7 milyon 961 bin 673'e yükseldi. 

Böylece Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti. 

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 96 bin 931 olarak açıklandı. 

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler: Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu! Koronavirüste tablo iyi ama tedirgin eden bir durum var

Son dakika haberler: Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu! Koronavirüste tablo iyi ama tedirgin eden bir durum var

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Son dakika: Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Planlarımız hazır

Son dakika: Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Planlarımız hazır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet