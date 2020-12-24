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24.12.2020 - 09:45 | | AA

Brezilya'dan İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi!

Güney Amerika ülkesi Brezilya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi.

Brezilya'dan İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi!

Resmi gazetede yayımlanan kararda, İngiltere'den direkt ve aktarmalı tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğu bildirildiKararda, ayrıca son 14 gün içinde İngiltere'de bulunan yabancıların başka güzergahlar üzerinden Brezilya'ya uçamayacakları belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya ve Hindistan'ın olduğu 40'tan fazla ülke seyahat yasağı getirmişti.

Worldometer internet sitesine göre, bugüne dek 7 milyon 366 bin 667 Kovid-19 vakasının görüldüğü, virüs nedeniyle 189 bin 264 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Öte yandan Latin Amerika ülkesi Meksika'da ise Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde tedavi gören hasta sayısının salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştığı bildirildi.

18 bin 301'e ulaşan hasta sayısı, temmuzda ulaşılan en yüksek düzeyi binde 4 aştı.

Salgının merkez üssü başkent Meksiko'da hastanelerde doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne dek 1 milyon 350 bin 79 vakanın görüldüğü, 120 bin 311 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da halen 224 bin 520 aktif vaka bulunuyor.

 

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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