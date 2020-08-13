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13.08.2020 - 16:03 |

Brezilya’dan ithal edilen donmuş tavuk kanatlarında koronavirüs çıktı

Çin'e gönderilen tavuk kanatlarının yüzeylerinde rutin gümrük testleri sırasında virüs belirlendi. Kanatlarla temas edenlere yapılan testler ise negatif çıktı.

Brezilya’dan ithal edilen donmuş tavuk kanatlarında koronavirüs çıktı

Çin’in güneyindeki Şenzen kentinde yetkililer, Brezilya’dan ithal edilen donmuş tavuk kanatlarının yüzeylerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kanatlar, rutin gümrük testlerine tabi tutulmuştu.

Yetkililer söz konusu kanatlarla temas etmiş veya yakınına gitmiş herkese koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Dün de Vuhu kentindeki yetkililer, Ekvador’dan ithal edilen donmuş karideslerde koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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