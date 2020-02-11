‘Bu sadece aysbergin tepesi’

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs zatürresinden (NCP) ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde NCP salgınI nedeniyle ölenlerin sayısı 1’i Hong Kong’da olmak üzere 910’a, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 6500’ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 613’e ulaştı. Virüsün bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 187 bin 518 oldu. Çin anakarasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 36’ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

3 bin yeni vaka

Çin genelinde 98 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle son 24 saatte en yüksek can kaybının yaşandığı gün oldu. 3062 yeni koronavirüs vakası saptandığı belirtilirken, bugüne kadar ölümlerin 871’i salgının merkez üssü Hubey’de gerçekleştiği kaydedildi. Karantina altındaki eyaletlerden Heylongciang’da 7, Hınan’da 6, Haynan ve Anhui’de 3’er, Hıbey ve Gansu’da 2’şer, Şandong, Sıçuan, Guicou, Cilin, Guangdong, Hunan, Ciangşi eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti. Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing’de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de 1’er kişi öldü. Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi NCP nedeniyle öldü. Bugüne kadar NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3283 olarak bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, pazartesi itibarıyla ülkede NCP tespit edilen yabancı ülke vatandaşı sayısının 27 olduğunu duyurdu. Geng, Çin’de 6 Şubat’ta bir ABD’li, önceki gün de bir Japonyalının virüs nedeniyle öldüğünü kaydetti. Geng, koronavirüs görüldüğü belirtilen 3 yabancının ise tahliye edildiğini sözlerine ekledi. Yeni tip koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası’na yayıldı.

Gerçek daha fazla...

Acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Koordinatörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavrüs salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Aysberg’in sadece tepesini görüyor olabiliriz” dedi. Ghebreyesus, Çin’e yolculuk geçmişi olmayan kişilerde de virüsün tepsit edilmesi nedeniyle virüsün çok hızlı farklı ülkelere yayıldığını, gerçek rakamın daha fazla olabileceğini söyledi.

Gemideki salgın durdurulamıyor

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı. 3711 kişinin bulunduğu gemide 66 yeni vaka daha tespit edildi. Testlerin devam ettiği karantinadaki gemide koronavirüs teşhisi konan kişi sayısı 136’ya yükseldi. 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği belirtiliyor.

Brezilya’da yeni bir virüs

Brezilya’nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde yeni bir virüs keşfedildi. Independent’in haberinde, virüsün genlerinin en az yüzde 90’ına daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi. Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara’dan esinlenerek “Yaravirus” ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği, bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi. Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde “Yaravirüs” için “şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü” ifadesini kullandı.

Tatil bitti

Şanghay’da Çin yeni yılı tatilinin bitmesinin ardından dün herkes işlerine geri döndü. Metrolara maske takılması için uyarılar asıldı. İş yerlerinde de salgına karşı önlemler alındı. Bazı ofislerde çalışanlardan ayakkabılarını çıkarıp ofise girmeleri istendi, asansörlere yetleştirilen peçeteyle butonlara basılması için uyarılar asıldı.İş yerlerinin girişine çalışanların vücut ısısını ölçmek için cihazlar yerleştirildi. Öte yandan uzun zamandır iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle caddelerde kargo paketlerinin de biriktiği gözlemlendi.

Otomotivciler de maske üretecek

Çin’de teknoloji şirketi Foxconn’dan sonra pek çok Çinli otomotiv üreticisi de koronavirüse karşı koruma sağlayan maske üretimine başlama kararı aldı. ABD’li General Motors’un Çin’deki ortak girişimi olan SAIC-GM-Wuling, bunun için hazırlanan üretim bantlarında günde 1.7 milyon maske üreteceğini açıklarken, BYD de, maske üretim kapasitesini 5 milyona çıkaracağını, ayrıca günde 50 şişe dezenfektan üreteceğini bildirdi. Ülkede Toyota ve Honda üretimi yapan Guangzhou maske parçaları ve maske üretimi yapmaya hazırlanırken, kamyon üreticisi Shaanxi de günlük 3 bin adet koruyucu gözlük üretimine başladı.

İngiltere zorla izole edecek

İngiltere, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü halk sağlığı için “ciddi bir tehdit” ilan etti. 8 vakanın görüldüğü ülkede Sağlık Bakanlığı, salgınla ilgili yeni önlemler aldığını duyurdu. Bakanlık, NCP görülen insanların artık zorla karantinaya alınabileceğini ve serbest bırakılmayacağını bildirdi. Koronavirüsü “ciddi ve uzak olmayan” bir tehlike olarak nitelendiren bakanlık, Hubey Eyaleti’ni ve virüsün merkez üssü Vuhan’ı da “enfeksiyon bölgesi” olarak belirledi. Bakanlık açıklamasında, “Yeni koronavirüse rastlanması ya da virüsün bulaşması halk sağlığı için ciddi ve yakın bir tehdit oluşturuyor. Bu düzenlemelerde belirtilen önlemler virüsün daha fazla bulaşmasını geciktirmek ya da önlemek için etkili araçlar olarak kabul ediliyor” dendi. Bakanlık, değişikliklerin koronavirüs bulaşan hastalarla temas kuran tıbbi personelin sağlık ve güvenliğini korumayı da amaçladığını belirtti. Düzenlemeler Singapur’a iş seyahatine giden İngiltere vatandaşı bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından geldi. Bu kişiyle Fransa’daki bir kayak merkezinde aynı dağ evinde kalan, 9 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 İngiliz vatandaşına da virüsün bulaştığı tespit edilmişti.

Vuhan’a 18 milyon dolar bağışladı

Yeni koronavirüs zatürresi (NCP) salgını ile ilgili son gelişmeler şöyle:

Çin’de yapılan yeni araştırmada, NCP’nin kuluçka döneminin 24 gün sürebileceği belirlendi.

Aksiyon film oyuncusu Jackie Chan, virüsün panzehrini bulanlara 1 milyon yuan vereceğini açıkladı.

İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne koronavirüs damgasını vuruyor. 24-27 Şubat’ta düzenlenecek konferansa Güney Kore’den LG Electronics, İsveç’ten Ericsson ve ABD’nin çip şirketi NVIDIA’dan sonra Amazon’da katılmayacağını açıkladı.

Hong Kong’un en zengin kişisi, 91 yaşındaki iş adamı Li Ka Shing’in vakfı, Vuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

Tayvan eski devlet başkanı Lee Teng-hui, süt içerken boğulma tehlikesi geçirip öksürmeye başladığından acil hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, akciğer enfeksiyonu şüphesi nedeniyle 97 yaşındaki Teng-hui’yi kontrol altına aldı.

23 Ocak öncesi Vuhan’dan 5 milyon kişinin ayrıldığı açıklandı.

İngiltere’nin Brighton kentinde poliklinikte doktor olduğu tahmin edilen bir sağlık görevlisinde NCP tespit edildi. Poliklinik karantina altına alındı. Fransa kayak merkezinden dönen bu kişinin, burada 11 kişiye virüs bulaştıran kişiyle temas ettiği düşünülüyor.

Rusya-Yekaterinburg’a yeni atanan Çinli Başkonsolos Cui Shaoçhun, koronovirüsü nedeniyle kente giriş yapar yapmaz karantinaya alındı.