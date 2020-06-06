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06.06.2020 - 05:49 | | AA

Bu ülkede sadece bir aktif corona vakası var! 15 gündür...

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni vaka görülmediği açıklandı.

Bu ülkede sadece bir aktif corona vakası var! 15 gündür...

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’ta tespit edilen son Kovid-19 vakasından bu yana yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaları 8 Haziran’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülkede sadece bir aktif vaka olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının da 1504 olduğunu duyurdu.

Uygulanan sıkı tedbirlerle virüsün yayılımının kontrol altına alındığı ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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