MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bulgaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
ABONE OL
15.02.2021 - 18:59 | | AA

Bulgaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, 1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açacaklarını belirterek, 16 Mart'tan itibaren de öğrencilerin büyük bölümünün uzaktan eğitimine son vereceklerini söyledi.

Bulgaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

 

Ülkenin kuzeyindeki İsperih kentinde basına konuşan Başbakan Borisov, Bulgaristan'ın Kovid-19 salgını ile başarılı bir mücadele verdiğini kaydetti. 

"1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açıyoruz. 16 Mart'tan itibaren ise öğrencilerin büyük bir bölümünün uzaktan eğitimine son veriyoruz." diyen Borisov, salgına karşı ellerindeki en güçlü silahın aşı olduğunu belirtti. 

Borisov, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Artık normal yaşama dönmek zorundayız ve bunu yapacağız. Son 14 günkü istatistiklere bakıldığında Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19 bulaşanların oranı ve sayısı bakımından 25. sırada yer alıyoruz. Bize özgüven veren bu durum ülkemizde salgınla ilgili etkin önlem aldığımızı gösteriyor." 

Bulgaristan'da günlük vaka sayısının azalması nedeniyle ülkede sadece kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğu bulunuyor. 

Sadece eve paket hizmeti veren lokantaların 1 Mart'ta tekrar normal faaliyete geçmesiyle ülkede maske ve sosyal mesafe dışındaki tedbirlerin tamamına yakını kaldırılmış olacak. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 6,9 milyonluk Bulgaristan'da son 24 saatte 163 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

İranlı genç kadının annesi kızının kaçırıldığını iddia ettiİstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Son dakika... İkranur Tirsi'nin katili amcası ve halası çıktı

Son dakika... İkranur Tirsi'nin katili amcası ve halası çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet