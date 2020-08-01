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01.08.2020 - 10:55 | | DHA

Bulgaristan’da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 690’a yükseldi

Bulgaristan’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 383 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 690’a çıktı.

Bulgaristan’da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 690’a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 383 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 960’a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 319 kişinin de iyileştiği açıklandı.

 

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