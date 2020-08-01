01.08.2020 - 10:55 | | DHA
Bulgaristan’da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 690’a yükseldi
Bulgaristan’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 383 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 690’a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 383 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 960’a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 319 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Değnekçi dehşeti! Bıçaklayıp kaçtı...Gelen son dakika haberine göre; Taksim'de, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. Hacısüleymanoğlu, yaralı halde bir süre koşarak kendini bıçaklayan değnekçiyi yakalamaya çalıştı. Hacısüleymanoğlu'nun 2015'te hayatını kaybeden yer altı dünyasının ünlü isimlerinden 'Oflu İsmail'in akrabası olduğu öğrenildi.