Bulgaristan’da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 690’a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 383 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 960’a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 319 kişinin de iyileştiği açıklandı.