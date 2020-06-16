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16.06.2020 - 00:01 | | AA

Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza covid-19 nedeniyle öldü iddiası

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın kalp krizinden değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza covid-19 nedeniyle öldü iddiası

 

Ulusal basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın ölüm sebebinin, resmi açıklamalarda söylenildiği gibi kalp krizi olmadığı öne sürüldü. Nkurunziza'nın, Kovid-19 olduğu iddia edildi.

Haberlerde, yetkililerin, Kovid-19 salgınını ciddiye almadıklarını ve bu yüzden Nkurunziza’nın gerçek ölüm sebebini gizledikleri de ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Nkurunziza, ölmeden önce yaptığı açıklamada, salgının hava yoluyla bulaştığını belirterek, Tanrı'nın Burundi’yi koruduğunu ve Burundi’nin havasının temizlediğini söylemişti.

Burundi hükümeti, Kovid-19 salgınını manipüle etmekle suçladıkları Dünya Sağlık Örgütü’nün temsilcilerini 15 Mayıs’ta sınır dışı etmişti.

Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumburbaşkanı Nkurunziza'nın 8 Haziran’da aniden geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyurulmuştu.

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