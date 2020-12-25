MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Büyük tehdit! Kimse farkında değil ama hızla azalıyor...
ABONE OL
25.12.2020 - 10:10 | | DHA

Büyük tehdit! Kimse farkında değil ama hızla azalıyor...

İklim değişiklikleri nedeniyle denizlerdeki su seviyesi yükselirken, yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi’ndeki su oranın ise azalabileceği belirtildi.

Büyük tehdit! Kimse farkında değil ama hızla azalıyor...

Tüm dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle denizlerin su seviyeleri yükselirken, göllerdeki ise düşüşe neden oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bu düşüşün büyük sorunlara neden olacağına dikkat çekildi. Matthias Prange, Giessen Üniversitesi’nden Thomas Wilke ve Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi’nden Frank Wesselingh'in yaptığı araştırmada, göllerdeki su oranının azalmasının denizlerin su seviyelerinin yükselmesi kadar dikkat çekmediği belirtildi.

HAZAR DENİZİ KÜÇÜLÜYOR

Araştırmacılardan Prange, iklim krizinin dünyanın en büyük iç su kütlesine sahip olan Hazar Denizi’ni de tehdit ettiğini ifade ederek, “Hazar Denizi dünyadaki diğer birçok gölün temsilcisi olarak görülebilir. Pek çok insan, iklim değişikliği nedeniyle bir iç gölün önemli ölçüde küçüldüğünün farkında bile değil” dedi. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporunda da göllerden bahsedilmesinde başarısız olunduğu ve küresel ısınmadan etkilenen bölgeler üzerindeki sosyal, politik ve ekonomik sonuçların göz ardı edildiği belirtildi.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI ANLAŞILMALI

Matthias Prange, aynı zamanda bu durumun değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Daha fazla çalışmaya ve bu bölgedeki küresel ısınmanın sonuçlarını daha iyi anlamaya ihtiyacımız var" dedi. Araştırmada amacın, diğer büyük göller ve benzer zorluklarla karşılaşan bölgeler için de uygun stratejilerin geliştirilebilmesi, iç denizler ve göller için iklim değişikliğinin sonuçları hakkında farkındalık yaratmak olması gerektiğine dikkat çekildi.

ÜLKE EKONOMİLERİNİ ETKİLEYECEK

Önemli bir bölgesel su kaynağı olan Hazar Denizi’nin su seviyesinin, içinde bulunulan yüzyılda 9 ila 18 metre arasında bir oranda düşebileceği belirtildi. Kazakistan, Türkmenistan, İran, Azerbaycan ve Rusya’ya kıyısı bulunan gölün seviyesindeki düşüşün biyolojik çeşitliliği ve habitatları etkilemesinin yanı sıra; kıyı bölgelerini, balıkçılık ve balık çiftçiliği dahil olmak üzere tüm sınır ülkelerinin ekonomilerini etkileyebileceği belirtildi.

Araştırmacılar, iklim krizinin iç deniz ve göllerin su seviyesini gelecekte nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Araştırma aynı zamanda, göl seviyesindeki azalma iklim değişikliğine atfedilirse, ‘uluslararası iklim fonlarının’ projeleri finanse etme ve uyum önlemleri için bir olasılık sunabileceğini öne sürüyor.

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

17 yaşındaki genç dedesinin tabancasıyla intihar etti!

17 yaşındaki genç dedesinin tabancasıyla intihar etti!

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Sınavlar iptal mi oldu, yeni tarih ne zaman? İlkokul - ortaokul - lise sınavları için yeni karar alındı!

Sınavlar iptal mi oldu, yeni tarih ne zaman? İlkokul - ortaokul - lise sınavları için yeni karar alındı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet