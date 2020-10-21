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21.10.2020 - 16:09 | | milliyet.com.tr

Buzluktan çıkardıkları erişte canlarına mal oldu: 9 ölü

Çin'de bir ailenin buzluktan çıkardığı erişte toplu ölüme sebep oldu. Trajik olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

Buzluktan çıkardıkları erişte canlarına mal oldu: 9 ölü

Çin’de aynı aileden 9 kişi buzlukta sakladıkları erişteyi yedikten sonra hayatlarını kaybetti.

Buzlukta bir yılı aşkın süredir tutulan erişteler, mayalı mısır unu tutmaya başladı. Bu da aileyi bongrekik asitle zehirleyerek öldürdü.

Aileden 7 kişi hemen ölürken diğer 2 kişi ilerleyen günlerde hayatını kaybetti.

Şans eseri üç çocuk bu aile yemeğinde kendilerine verilen yemeği reddettikleri için hayatta kalmayı başardılar. 

Gıda güvenliği direktörü Gao Fei, bongrek zehirlenmesinin ölümcül olduğunu ve 24 saat içinde hayat kaybına sebep olabileceğini söyledi.

Gao, “Böbrek, ciğer, kalp ve beyin dahil birçok organa ciddi zarar veriyor” dedi ve ekledi: “Şu anda panzehiri yok. Ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 100 arasında”.

Gao son olarak bongrek asidinin kaynamaya dayanıklı olduğunu ifade etti.

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