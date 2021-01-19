Çalınan bilgisayar Rusya’ya satılacaktı!

Bir göstericinin polise, “Biz Trump’ı dinliyoruz, o da senin patronun” şeklinde hitap ettiği dikkat çekerken, onlarca kişinin ellerinde bayraklarla, sloganlar atarak Senato Genel Kurulu’na girişleri objektife yansıyor. Burada bir takım kişilerin senatörlerin masaları ve notlarını karıştırdığı, hatta belgeleri fotoğraflaması da dikkat çekici. Görüntülerin devamında, baskının sembollerinden biri haline gelen başında boynuz taşıyan kürklü göstericinin, elindeki megafonla dua ettiği ve salonda bulunan diğer göstericilerin de duaya eşlik ettiği görüldü.

Öte yandan FBI, bir göstericinin, Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi’nin odasından kişisel bilgisayarını çaldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bilgisayarın Rusya’ya satılacağı yönündeki iddia soruşturuluyor. Elde edilen videolarda, bir kişinin odadan bilgisayar ya da sabit disk benzeri bir nesneyi aldığı görülüyor. FBI baskında rol alan aşırılık yanlılarının yabancı hükümetler, organizasyonlar ve kişilerce finansal olarak desteklenip desteklenmediğini de araştırdığı bildirildi.