MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
ABONE OL
17.08.2020 - 11:46 | | AA

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi öldü.

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi öldü.

NDTV kanalındaki habere göre, Baramulla bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 Hint paramiliter gücü ile 1 polis öldü. Bu, bölgede son bir haftada yaşanan 3. çatışma oldu.

Srinagar’da 12 ve 14 Ağustos’taki çatışmalarda, 2 güvenlik görevlisi ölmüş, 2’si yaralanmıştı.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

    Almanya’da ikinci George Floyd vakası! Türk anne yaşananları anlattıAlmanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde, bir Türk aile ile polis arasında, hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Aile, çocuklarının, ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd ile aynı muameleyi gördüğünü, darp edildiğini iddia etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!

    Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Son dakika... Aydos Ormanı'nda yangın

    Son dakika... Aydos Ormanı'nda yangın

    Sıradaki Haber