Canlı Blog - Son dakika: Dünya corona virüs ile alarmda! Azalmıyor artıyor

Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz...

18.50: Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 2 bin 39'a yükseldi.