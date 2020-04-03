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HaberlerDünya Haberleri Canlı Blog - Son dakika: Dünya corona virüs ile alarmda! Azalmıyor artıyor
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03.04.2020 - 19:14 |

Canlı Blog - Son dakika: Dünya corona virüs ile alarmda! Azalmıyor artıyor

Dünyadan son dakika Corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aştı. 56 bin 554 kişi corona virüsten hayatını kaybederken, 225 bin 582 kişi hastalığı yenmeyi başardı. İşte yaşanan son gelişmeler...

Canlı Blog - Son dakika: Dünya corona virüs ile alarmda! Azalmıyor artıyor

Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz...

18.50: Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 2 bin 39'a yükseldi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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