MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çarpıcı rakam açıklandı! Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi
ABONE OL
05.03.2020 - 06:19 | | AA

Çarpıcı rakam açıklandı! Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

Çarpıcı rakam açıklandı! Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı.

Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Söz konusu ülkelerde toplam 290,5 milyon öğrencinin eğitimi ise aksadı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ''Sağlık ya da başka krizler yüzünden okulların geçici olarak kapanması maalesef yeni değil ama mevcut aksamanın küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu aksamanın uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar.'' uyarısında bulundu.

UNESCO, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejileri ele almak için eğitim bakanları düzeyinde 10 Mart'ta acil toplanacak.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

 

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A 101 aktüel katalog bugün! A 101 5 Mart (bu hafta)

A 101 aktüel katalog bugün! A 101 5 Mart (bu hafta)

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber