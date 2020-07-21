Çatışmanın büyümesi felaket olur

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti. Azerbaycan ve Ermenistan’a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, “İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur” dedi.

‘Sırbistan silah gönderdi’

Öte yandan Sırbistan’ın Azerbaycan’daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan’a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Veinoviç’i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Sırbistan’dan Ermenistan’a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtti. Ermenistan’ın 12 Temmuz’da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılarda daha çok top ve havanları kullandığını hatırlatan Halefov, saldırılar sonucu Azerbaycan ordusundan biri general 12 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu belirtti.

Halefov, Sırbistan’ın, Ermenistan’ın işgalci politikası ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne karşı devam eden saldırıya destek anlamı taşıyan, dostça olmayan bu adımının Azerbaycan halkı ve yönetiminde hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti. Bakan Yardımcısı Halefov, Sırbistan’dan bu konuda açıklama beklediklerini sözlerine ekledi. Veinoviç ise konuya ilişkin bilgisinin olmadığını ve durumu üstlerine ileteceğini bildirdi.