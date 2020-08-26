Çevre felaketi! Yük gemisinden sızan petrol mangrov ormanlarını yok edebilir

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde online buluşan uzman heyet, Japon Mitsui OSK Lines firmasına ait MV Wakashio kargo gemisinden Morityus sahilinde sızan petrole ilişkin öngörülerini açıkladı.

Ekosistem koruma uzmanı Sakaguçi Noriaki, ağır şekilde kirlenmiş bölgelerde, havai köklerdeki yağ adezyonunun mangrovları boğabileceğini kaydetti.

Sakaguçi, "Yağ kalıntıları daha da fazla kalırsa zehirli özler mangrovları öldürebilir. Sudaki bulanıklığın uzun sürmesi halinde ise resifler yok olabilir." dedi.

Uzman heyet ön raporunda, bölgede henüz ölmüş mangrovlara rastlanmadığını ancak ikisi ciddi seviyede olmak üzere araştırılan 7 lokasyonda da yağ kaplamaları tespit edildiği açıkladı.

Sızıntısının genel zararının bu hafta hesaplanacağını belirten heyet, yağın mangrovların daha aşağısına inme riski sebebiyle, çamurlu arazideki mangrov ormanlarından yağı temizlemenin zorluğuna dikkati çekti.

DİĞER KISIM BATIRILDI, ÇEVRE UZMANLARI YOLDA

Öte yandan Japonya Çevre Bakanı Koizumi Şinciro, bakanlık bünyesinden çevre uzmanlarının ada ülkesine gönderileceğini açıkladı.

Kyodo’ya göre, sızıntıyı çevreleyen ipler ile gemi enkazı resiflere zarar verirken, bölgedeki deniz suyu bulanıklığını koruyor.

Yerel yetkililerin talebi doğrultusunda, ikiye bölünen geminin diğer kısmı açık sulara taşınarak batırıldı.

Çin’den yola çıkmış, Singapur üzerinden Brezilya’ya yol alan Panama bandıralı gemi, 25 Temmuz’da resife çarparak karaya oturmuştu.

Bünyesinde 3 bin 800 ton fuel oil, 200 ton dizel yakıt bulunduran geminin 6 Temmuz’da petrol tankının çatlamasıyla bin ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d’Esny açıklarındaki sızıntının, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus’un tuzum sektörünü etkileceği kaydediliyor.