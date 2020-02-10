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10.02.2020 - 07:00 |

Çevreci yata 645 milyon $

Çevreci yata 645 milyon $

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ABD’li milyarder Bill Gates, ilk kez bir yat satın aldı. Tatillerinde tekne kiralayan Gates, doğa dostu fütüristik yat için 645 milyon dolar (3.8 milyar lira) ödedi. Yatın en büyük özelliği eksi 253 derecede soğutulan ve gemiye güç veren sıvı hidrojenle doldurulmuş iki adet 28 tonluk vakumlu sızdırmaz tanka sahip olması. Böylece yat sıvı hidrojenle çalışıyor ve atık olarak çevreye sadece su bırakıyor. 112 m’ik lüks yatın 2024’te yapımının tamamlanması bekleniyor -DIŞ HABERLER

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