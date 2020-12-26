‘Çiftçi protestoları siyasi’

Yaptığı konuşmada muhaliflerin çiftçilere “yeni yasalarla topraklarını kaybedecekleri” yalanını söylediğini belirten Modi, gösterilere destek veren partilerin iktidardayken hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Modi, başkent Yeni Delhi dahil 6 eyalette gösteriler düzenleyen çiftçilere “hiç kimse tarafından yanlış yönlendirilmemeleri” çağrısında bulundu.