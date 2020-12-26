26.12.2020 - 07:00 |
‘Çiftçi protestoları siyasi’
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Eylül ayında tarım sektörüne serbestlik getiren iki yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından ülkedeki pek çok eyalette başlayan çiftçi protestolarını “siyasi amaçlı” diye niteledi.
Yaptığı konuşmada muhaliflerin çiftçilere “yeni yasalarla topraklarını kaybedecekleri” yalanını söylediğini belirten Modi, gösterilere destek veren partilerin iktidardayken hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Modi, başkent Yeni Delhi dahil 6 eyalette gösteriler düzenleyen çiftçilere “hiç kimse tarafından yanlış yönlendirilmemeleri” çağrısında bulundu.
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